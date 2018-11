La verdadera historia de Santa Cecilia

La gente imagina a Santa Cecilia cantando alegre mientras ejecutaba un instrumento musical, pero su historia muy triste, y vale la pena conocerla para valorarla por lo que realmente fue.

La idea de que ella es “Santa de los músicos” surge de un texto en latín en dónde se menciona la palabra “órganis” (órgano, lo cual también significa herramienta), y de ahí se cree que ella amaba los instrumentos musicales… Pero también existen otras palabras que se fueron “armando” para redondear un concepto.

Un poco de Historia

Se supone que ella vivió alrededor del año 200 después de Cristo, y no se sabe muy bien si ella era una mujer romana muy rica, o una africana convertida al cristianismo. Lo único que se sabe, es que ella era cristiana, y que fue perseguida (al igual que todos los cristianos de su época, y posteriormente fue asesinada en tortura (martirio) La historia de ella surge a partir del descubrimiento de un texto en una tumba (en las catacumbas de San Calixto). Dicho texto fue llamado: “Las Actas de Santa Cecilia”. Se supone que dicho documento fue descubierto unos doscientos años después de la muerte de la Cecilia, por lo que no se sabe si fue escrito inmediatamente después de su muerte, o mucho tiempo después, y tampoco se sabe si la persona que escribió sobre ella la conocía, y si lo que escribió, fue o no con exactitud. Veamos qué dice el texto.

En dicho documento existe la frase:



“Venit díes in quo thálamus collacatus est, et, canéntibus [cantántibus] órganis, la [Cecilia virgo] in corde suo soli Domino decantábat [dicens]: Fiat Dómine cor meum et corpus meus inmaculatum et non confundar.” Significa: “Vino el día en que el matrimonio se celebró, y, mientras sonaban los instrumentos musicales, ella (la virgen Cecilia) en su corazón a su único Señor cantaba [diciendo]: Haz, Señor, mi corazón y mi cuerpo inmaculados y no sea yo defraudada.” Texto sobre Santa Cecilia escrito mucho tiempo después de su muerte.

Matrimonio

¿De dónde sacaron la idea de que hablaban del matrimonio?

Veamos frase por palabra por palabra: venit (vino) dies (día) quo (que) thalamus (cámara: recámara, habitación o sala), collacattus (viene de locatus=lugar), est (es), et (y), canentibus (cantaba)* [Aquí es dónde debe reemplaarse canentibus por la palabra candentibus, puesto que al parecer hubo un error de escritura], organis (órgano, herramienta o instrumento), la Cecilia virgo (la virgen Cecilia, se refiere a la santa que era virgen)…

Como ven, en ningún momento habla de matrimonio. La idea del matrimonio surge de la palabra “thalamus” que significa “cámara”, y si buscan en el diccionario, encontrarán la definición de “cámara”:

Habitación o pieza principal de una casa, o habitación de uso privado o restringido, especialmente la que adquiere circunstancialmente importancia o solemnidad especial. De ahí surge la idea de que se refiere a la cámara nupcial, pero también puede tratarse de una cámara de tortura que usaron los torturadores para matarla.

Si llegaron a entender hasta aquí, verán que la frase cambia el contexto: “Vino el día en que llegó a la cámara, y con candente instrumento sobre la virgen Cecilia… En otras palabras, estaban describiendo la forma en que murió.

Recordemos que dicho texto estaba en su tumba, no para glofiricar su matrimonio, el cual no tuvo nada de “matrimonio” si es que llegaron a consumarlo, lo que aparentemente no ocurrió, puesto que la siguen mencionando como “virgen”, sino que el texto habla de su muerte, y de la agonía que sufrió durante varios días hasta que finalmente falleció.

La mujer fue una santa cristiana (en esa época se decía cristianos, por seguidores de Cristo, y no había separación de Iglesias como ahora), en el sentido que prefirió morir (como muchos cristianos de esa época) en vez de adorar a una deidad pagana. Pero nada tiene que ver con la música.

Instrumentos musicales

En la actualidad, el catolicismo cree que ella glorificó a Dios cantando, basado en el texto que fue mal escrito. Pero como vimos, en todo caso, el texto no hablaba del matrimonio sino de su muerte. Ahora vemos el tema de los instrumentos musicales.

El texto dice: “canentibus organis” (“canentibus” como sinónimo de “cantantibus”, del que viene las palabras “canto y canciones”), pero como ya expliqué más arriba, no era canentibus (cantar) sino candentibus (candente) lo que la persona quiso describir sobre su muerte.

“Candentibus organis” significa “instrumento candente”, es decir, que la quemaron mientras la torturaban.

Cecilia no fue convertida en “santa” enseguida después de su muerte, sino que pasaron muchos siglos, hasta que finalmente la terminaron relacionando con la música. Faltaba un santo para los músicos, y ella era la única persona que reunía antecedentes que pudieran interpretarse como tales.

A partir del siglo XV se comenzó a pintar cuadros y murales de la Cecilia, en dónde aparecía ella cargando un pequeño órgano portátil, u otros instrumentos (un clavicémbalo, un laúd, etc.), lo cual no tuvo nada que ver con su muerte.

Aquí no se está negando que ella amara a la música, eso sí parece ser cierto. puesto que la segunda parte del texto dice que ella cantaba a Dios. Se supone que lo hacía en su vida cotidiana, y también en el momento de su tortura.

Santa Cecilia fue entonces, una mujer muy religiosa, que murió por ideales, y eso merece mucho respeto. No importa si ella no sabía tocar (ejecutar) ningún instrumento musical, ella amaba la música porque ella cantaba a Dios. Pero el texto no hace referencia al cántico o ejecución de un instrumento musical durante su noche de bodas, o su matrimonio, sino a la forman en que la ejecutaron durante la tortura hasta que falleció.