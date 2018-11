20 de Noviembre: Revolución Mexicana #Historia

La Revolución Mexicana es un de los movimiento político y social que inició en 1910 con el principal objetivo de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz que duró aproximadamente 30 años.

Después de gobernar durante tantos años, en 1908, Porfirio Díaz dijo que estaba cansado de gobernar. Esto fue interpretado como que no iba a buscar otra reelección, y Francisco Madero se animó a ser candidato a la Presidencia con un partido que se llamó: Partido Nacional Antirreeleccionista

La gente que ya estaba cansada de las reeleciones de Porfirio Díaz, se puso contenta y hubo un gran recibimiento popular al candidato antirreelecionista. Eso hizo que los “porfiristas” más que nunca quisieran que Porfirio Díaz continuara en el poder. Por tal motivo, unos días antes de la elección, le llevaron preso a Francisco I. Madero y Porfirio Díaz ganó en la elecciones.

Después de las elecciones, Francisco Madero recuperó la libertad, y se fue a vivir a Texas, Estados Unidos, desde dónde desconoció la legitimidad de las elecciones, y por lo tanto, terminó desconociendo la legitimidad del nuevo gobierno de Porfirio Díaz.

En Estados Unidos consiguió apoyo y firmó el Plan de San Luis, en el cual hace un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, para derrocar el porfiriato, establecer elecciones libres y democráticas;​ y para entusiasmar al pueblo, también se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados.

El documento del Plan de San Luis fue redactado en San Antonio, Texas, pero fue fechado el 5 de octubre (último día que Madero estuvo preso en San Luis Potosí), para que no pareciera que EEUU tenía algo que ver en todo ésto.

El documento decía así: “Conciudadanos:- No vaciléis pues un momento: tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombre libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron: invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria”. —SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN— San Luis Potosí, octubre 5 de 1910. Francisco I. Madero.