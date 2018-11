Dio a luz en el baño del Hospital Comunitario de Apaseo el Alto #Guanajuato

Desde ayer comenzaron a llegar muchas quejas contra el Hospital Comunitario de Apaseo el Alto. Mucha gente muy indignada con la atención.

En la noche de ayer me llegó un mensaje que puede erizar la piel de los lectores: Una persona fue testigo de la mala atención que están dando en el Hospital Comunitario de Apaseo el Alto.

Resumiendo, dice: Una señora embarazada se fue al Hospital Comunitario y estaba a punto de dar a luz y no era atendida. El personal de guardia estaba “ocupado en el chisme” y “paseaban por el pasillo”. La embarazada no aguanta más, y se va al baño, dónde se le revienta la fuente en la entrada del baño. Ella termina tirada en el piso, y el bebé cayó al piso. Recién ahí, el personal médico y enfermeras se movilizaron.

Pensé que eso iba a terminar ahí, pero al rato enviaron la foto, y un montón de comentarios negativos que demuestran la gravedad de la situación.

¿Qué está pasando en el Hospital Comunitario de Apaseo el Alto? Las enfermeras y los médicos quedaron en la mira, pero desde adentro de ese Hospital me dicen que la culpa es de la Directora, porque ella sabe todo lo que sucede y no hace nada, además de que faltan medicamentos e insumos, ni para los Rayos X ni para el Laboratorio. En otras palabras, no está apto para atender y mucho menos para operar.

Desde un sector que aparentemente defienden a los médicos, dicen que: “Se debe poner queja por escrito mencionando el área del hospital, horario y de parte de quien recibió el maltrato o falta de atención y con copia para las dependencias que correspondan, así como para expediente y que les firmen de recibido y quedarse con su acuse (copia) firmado”. Pero eso no siempre resulta así, puesto que la mayoría de los pacientes del Hospital Comunitario son personas muy pobres, que no saben leer o escribir y mucho menos redactar quejas escritas. Además, hay personas que afirman que vieron que ellos mismos sacan las quejas, las leen y se ríen, y que muchas veces esas quejas no llega a los directivos del Hospital.

Al parecer, ésto es la punta del iceberg de todos los problemas que existen en el Hospital Comunitario de Apaseo el Alto, ya que ese lugar parece una Caja de Pandora, dónde abundan casos de pésima atención, por lo que esperamos que las autoridades tomen cartas en éste asunto.