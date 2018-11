CMAPA Apaseo el Alto prevé un aumento en las tarifas a partir del 1 de enero

En una entrevista al director del CMAPA, Víctor Hugo Vieyra, comentó que está previsto un aumento del Agua Potable a partir del 1 de enero de 2019, de acuerdo al índice de inflación conforme a lo estipulado por el Congreso del Estado.

En Apaseo el Alto existen ocho pozos que suministran agua a toda la ciudad, dos de ellos están en el predio del CMAPA (pozo 1 y 2), mientras que el 3 está en la Alameda, el 4 en El Rejalgar, el 5 en Santa Elena, etc.

El problema del agua en Apaseo el Alto comienza con el problema geográfico (las alturas), y eso hace que en muchos lugares altos no llegue bien el agua, y de cierta manera, se tenga problemas en distintas zonas de la ciudad con el aire que viene en la tubería empujado por el agua. Dicho aire también mueve al medidor, y así aumento el costo en las tarifas. La solución, para el director, sería estar cerrando y abriendo la llave de paso del agua, para paliar el problema del aire en las tuberías. Ante el cuestionamiento de que la gente está confiando de que el CMAPA le está enviando agua y no aire, el director mencionó que la gente tiene que entender que hay factores a considerar, como las fugas de agua y el problema del aire en las tuberías, etc.

Otro tema muy importante que mencionó Vieyra, es el problema de las fugas de agua. “CMAPA es responsable hasta dónde llega tu medidor, pero de ahí en adelante (desde el medidor para dentro de la casa), es responsabilidad de los usuarios“, dijo el director de CMAPA. Por eso, la gente tiene responsabilidad de reportar las fugas que vean, tanto en el medidor o en la vía pública, para que el equipo del CMAPA vaya a revisar lo antes posible y cerrar las fugas. En los casos de las fugas de agua dentro de las casas, es responsabilidad de las personas, y de la misma manera, una fuga en el medidor, pero a veces los operadores del CMAPA pueden arreglar de manera inmediata sin problemas, pero desde medidor para afuera, es responsabilidad del CMAPA.

Volviendo al tema del aumento de las tarifas del Agua Potable, el director de éste organismo afirmó que el aumento está basado en la Ley. Para ello, justificó en la pirámide legislativa, desde la Constitución Nacional, pasando por la Ley de Hacienda, y luego por la Ley de Ingresos…

La Ley de Ingresos es muy hermética, y solamente una vez al año se puede hacer cambios a los ingresos, y éstos están regulados por la inflación, y éste está en éste año entre un 4% y un 5%, por lo que si no aplican dicho aumento, el CMAPA se va a descapitalizar, según dijo el entrevistado.

El CMAPA es un órgano descentralizado, y el presupuesto se queda en el CMAPA y no se irá a la Presidencia Municipal, y solamente se trata de mantener la capitalización del organismo. Sin embargo, el gobierno federal observa los números del Agua Potable y del Predial, más la base de contribuyentes, para ver cuánto invierte en cada municipio y decidir cuánto invierte en las Obras Públicas para cada municipio. En otras palabras, el Predial y el Agua Potable son contribuciones, y en base a eso se reflejan las Participaciones federales.

El tema del Agua Potable en Apaseo el Alto parece ser mucho más complejo de lo que se creía, puesto que también hay que investigar sobre muchas casas que están conectadas de manera ilegal a la red pública del Agua Potable, y de la misma manera, también existen algunas viviendas antiguas ubicadas en el centro que están conectadas al “Agua Azul” de los Ates, por lo que también obtienen el agua gratis.

Otras fuentes me han mencionado que existieron muchas irregularidades durante la Administración anterior, que le ha dado descuentos y hasta conexiones gratuitas a usuarios, por lo cual se están revisando los contratos y se están descubriendo muchas irregularidades que podrían salir a la luz.