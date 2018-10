31 de Diciembre termina convenio con Mando Único

Anuncios

Una de las principales promesas de la campaña electoral de la alcaldesa de Apaseo el Alto, fue la de volver a la Policía Municipal en reemplazo del Mando Único. El municipio de Apaseo el Alto está en crisis de Seguridad, y para las nuevas autoridades municipales el Mando Único (Policía Estatal) no ha cubierto las necesidades y preocupaciones de los apaseoaltenses. Los 19 elementos del Mando Único, no serían suficientes como para cubrir todo el pueblo o cabecera municipal de Apaseo el Alto, ni mucho menos a todo el municipio. Por tal motivo, la nueva Administración municipal tendría en mente traer de nuevo a la Policía Municipal y contratar entre 150 y 200 elementos para la Seguridad Pública del municipio. Dichas contrataciones serían en un lapso aproximado de 6 meses. La alcaldesa María del Carmen Ortíz Terrazas quiere que el gobierno del Estado garantice la seguridad en el municipio, enviando a más policías del Mando Único, pero a la vez, el convenio del municipio con el estado de Guanajuato que permite el Mando Único tiene su fecha final el último día del año, por lo que hay muchas voces que adelanta que el año que viene ya no se volvería a hacer otro convenio de seguridad estatal, salvo que pase algo extraordinario que beneficie al municipio o que muestre un cambio total en cuanto a las condiciones actuales.