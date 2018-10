Asumió la Alcaldesa de Apaseo el Alto: María del Carmen Ortíz Terrazas

La nueva Administración municipal de Apaseo el Alto 2018-2021 asumió hoy en un acto formal en el Jardín Principal.

A las 10 de la mañana del día de hoy, María del Carmen Ortíz Terrazas salió del Palacio Municipal, junto a un grupo de autoridades y representantes del gobierno estatal, del Congreso del Estado y hasta del Congreso Nacional.

Junto a ella, marchaban algunos otros elegidos para acompañarla en su Administración, y unos cuántos guardaespaldas.

Tal vez hoy, fue el día más seguro de Apaseo el Alto de los últimos años. La ciudad estaba llena de Policías y Militares. El Jardín Principal estaba con muchísimos asistentes que fueron a ver la asunción de la Alcaldesa Carmen Ortíz.

A los pocos minutos de comenzar el acto, y luego de mencionar a las autoridades presentes, María del Carmen Ortíz Terrazas tomó el micrófono y comenzó a hablar con mucha fuerza, a la vez que se mostraba emocionada. Ahí habló de su Plan de Gobierno, mencionando los temas de siempre: Prevención, Seguridad, Economía, Turismo…

En todo momento quiso resaltar el concepto: “Servidora Pública”, “estoy para servirles”, “vamos a bajar recursos de dónde sea”, y conceptos de ese estilo.

Una nueva etapa

La nueva alcaldesa María del Carmen Ortíz Terrazas llegó al gobierno marcando dos cosas récords: 1) es la primera mujer en ser Presidente Municipal en Apaseo el Alto, y 2) no hizo política ni venía del mundo político, ya que ella entró por su recién fallecido esposo, José Remedios Aguirre, a quien lo habían matado faltando muy poco tiempo para las elecciones.

Muchos se acordarán la noche de las elecciones, del 1 de julio de 2018, cuando los candidatos a la Alcaldía de Apaseo el Alto eran:

1) María del Carmen Ortiz Terrazas (MORENA)

2) Iván Ortíz Mandujano (Movimiento Ciudadano)

3) Santos Jacobo Ramírez Zetina (PRI)

4) Miguel Ángel Sánchez Escutia (PAN)

5) José Alfredo Pozas Pantoja (Partido Verde)

6) Víctor Manuel Rodríguez Galván (PRD)

7) Blanca Rocío Servín Álvarez (Nueva Alianza)

Ella ganó, y por mucha diferencia de votos.

Mujeres al Poder

Esa noche de elecciones, María del Carmen no fue la única mujer que ganó en Guanajuato. Otras mujeres ganaron también en otros municipios. Guanajuato es un estado conformado por 46 municipios, así que hubieron muchas mujeres compitiendo en las elecciones esa noche.

Éstas mujeres ganaron la Presidencia municipal en el estado de Guanajuato en las últimas elecciones:

Apaseo el Alto : MARÍA DEL CARMEN ORTIZ TERRAZAS (MORENA)

: MARÍA DEL CARMEN ORTIZ TERRAZAS (MORENA) Atarjea : MARÍA ELENA RAMOS LOYOLA (PAN)

: MARÍA ELENA RAMOS LOYOLA (PAN) Celaya : ELVIRA PANIAGUA RODRÍGUEZ (PAN)

: ELVIRA PANIAGUA RODRÍGUEZ (PAN) Coroneo : ARACELI PÉREZ GRANADOS (PAN)

: ARACELI PÉREZ GRANADOS (PAN) Cuerámaro : ANA ROSA BUENO MACÍAS (PAN)

: ANA ROSA BUENO MACÍAS (PAN) Ocampo : MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PAN)

: MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PAN) Pueblo Nuevo : LARISA SOLÓRZANO VILLANUEVA (PRI)

: LARISA SOLÓRZANO VILLANUEVA (PRI) Salvatierra : KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ (PAN)

: KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ (PAN) Santa Catarina : SONIA GARCÍA TOSCANO (PAN)

: SONIA GARCÍA TOSCANO (PAN) Tarandacuao : MA. JUANA CAMPOS ALEGRÍA (PAN)

: MA. JUANA CAMPOS ALEGRÍA (PAN) Victoria : BERENICE MONTES ESTRADA (PAN)

: BERENICE MONTES ESTRADA (PAN) Xichú: MA. GUADALUPE RAMÍREZ ESQUIVEL (PAN)

Sin embargo, de todas las mujeres que ganaron esa noche, yo considero que María del Carmen Ortíz Terrazas tuvo la más dificil situación, puesto que ella perdió a su marido, quien era el sostén de su hogar, y segundo, tuvo que decidir y animarse a entrar al mundo de la política, unos días antes de las elecciones, para reemplazar a su difunto marido en la contienda electoral.

Es como que casi no tuvo tiempo de pensar qué estaba sucediendo… Ella estaba pasando un duelo, cuando tuvo que decidir entrar a ser candidata.

En una entrevista que le hice a la señora Ortíz, para la Revista Apaseo, ella me comentó ese momento: “Un día me preguntaron qué íba a decidir, y yo le pregunté al que era el mejor amigo de mi marido y su hombre de confianza: ¿Vas a entrar tú como candidato? y él me dijo: “No, Carmen, la gente te quiere a ti”. “¿A mi?”, dijo sorprendida. A partir de ahí, se hizo fuerte. “Otras mujeres no hubieran aceptado, se hubieran ido de la ciudad, por miedo, pero yo no”, me dijo, yo acepté por mi marido, por mi hombre, por llevar a cabo sus sueños, y por buscar lo mejor para Apaseo el Alto”.

Un cambio repentino

Antes de las elecciones, el hombre más fuerte era el alcalde saliente, Miguel Ángel Sánchez Escutia, quien había caído en las críticas del pueblo por no enfrentar el problema de la inseguridad. Fue durante su mandato, cuando más balaceras se registraron en Apaseo el Alto, en comparación a las casi ninguna o inexistentes que hubieron en el pasado, durante otras administraciones. Sánchez Escutia era criticado, también por irse a vivir a Querétaro (vox populi aunque no confirmado). También fue criticado por escribir desde su cuenta de facebook, después de una balacera, que el pueblo estaba seguro y que la gente podía salir al centro como si nada.

Miguel Ángel Sánchez Escutia fue muy criticado, pero a la vez, era el hombre más fuerte del pueblo, a causa de que nadie hacía campañana. A él le bastaban las obras públicas, y con eso sacaba buena distancia para ganar la reelección. Los otros candidatos no era bien conocidos. Muchos de ellos eran excelentes personas, pero no “bombardeaban” (utlizaban mucho) las redes sociales ni tampoco utilizaban a los “influencers” que existen en facebook para que la gente les conozcan.

Las campañas electorales de todos, o al menos, de la mayoría de ellos, puede considerarse un fracaso: nada de preparación, sólo habían porristas alentando o discutiendo con otros porristas de otros candidatos en los grupos de facebook o en los comentarios de otros.

Cuando yo preguntaba a la gente, por quién votarían, muchos me decían más o menos en éste orden: 1) por nadie. 2) por Sánchez Escutia, porque no conocían a otros. 3) Por otro candidato, porque conocían al candidato (es mi amigo, es mi pariente, etc.) y querían ser beneficiados directamente.

Pero todo cambió un 11 de mayo de 2018, cuando José Remedios Aguirre (candidato de MORENA) salía de una reunión que tuvo en el Parque Ecológico, y se escucharon unos disparos.

Ese día, cambió para siempre, no solamente en las familias Aguirre-Ortiz, sino también, en la mentalidad de Apaseo el Alto.

Fue un shock. Mientras que sonaban las sirenas, un helicóptero daba vueltas, y nos enteramos que ocurrió una balacera. Pero no fue una balacera más, fue una balacera “instucional”, es decir, contra un candidato, y ahí ya estábamos hablando de otra cosa, puesto que, un candidato es como una autoridad, desde el punto de vista de la Democracia, y entonces, el atentado ya es contra la Democracia y no solamente contra el candidato.

La gente estaba indignada. A lo mejor, muchos de ellos no sabían bien quién era ese candidato, y recién ahí se pusieron a investigar. De nada sirvieron los debates posteriores, ni los planes de gobierno, ahora era una cuestión casi personal: si querían frenar a MORENA así, lo que hicieron fue, consolidar a ese partido como el partido del que todos hablaban. La información cruzada tampoco sirvió de mucho cuando desde el mismo gobierno estatal comenzaron a vincularlo con el crimen organizado. Y en las redes sociales, la gente comenzó a decir: “lo mandaron a matar para que no gane las elecciones”. Y así, pasaron los días.

El primero de julio de 2018, yo estuve publicando toda la noche los resultados electorales por facebook, y una cantidad de personas comenzaron a conocerme y a seguirme. Y podíamos ver, cómo la candidata de MORENA, María del Carmen Ortíz Terrazas, iba ganando cada vez más votos y sacando más porcentaje de diferencia a los otros candidatos. Ella ganó con las boletas impresas a nombre de su difunto marido. En otras palabras, ¿ganó él o ganó ella?

Ese día me pregunté, cuánto tuvo que ver el atentado contra el candidato de MORENA en Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre, en los resultados de esa noche. ¿Ella ganó porque la gente estaba cansada de la Inseguridad que surgió durante la Administración de Miguel Ángel Sánchez Escutia o porque la gente decidió votarle cuando mataron a su marido y así quisieron reivindicar al fallecido? En realidad, creo que no importa. Ella ganó porque tuvo los pantalones para animarse a ser candidata, en un momento en que, en Apaseo el Alto mataban a cualquier ciudadano, a cualquier hora del día. Ella ganó, porque fue valiente, porque creyó en los sueños de su compañero, y porque la gente decidió acompañarla por todo lo que le sucedió tanto a su marido, como también al pueblo. Había una sensación generalizada de que Apaseo el Alto necesitaba un cambio, y el cambio vino por ella: una mujer, que a la vez era alguien que no estaba en la política.

Yo tuve la oportunidad de hablar con ella más de una vez. Ella no me conocía ni yo a ella, ni por facebook habíamos conversado, cuando la vi por primera vez… Ella venía a mi encuentro para esa entrevista, y traía un vestido azul apretado y estaba radiante y muy feliz por haber ganado las elecciones. Inclusive dio una vuelta para lucir su vestido, ante el pedido de sus amigos y seguidores que estaban ahí. Se notaba muy sencilla y una auténtica mujer de Apaseo el Alto. Nada presumida. Ella siguió caminando y se acercó a mi, me apretó fuerte la mano, y esa fue una buena señal, ya que siempre desconfío de los que apenas estrechan la mano al saludar o aquellos que te dan una palmadita suave en la espalda. Le hice muchas preguntas: la entrevista duró una hora (pueden encontrar la entrevista en la Revista Apaseo). La vi entusiasmada, y me dijo que de verdad quería un cambio. Se puso a punto de llorar cuando recordó a su finado marido, y me dijo que ella había aprendido muchas cosas de él, como por ejemplo, a atender bien a la gente, a enfrentar los problemas, a rodearse de un buen equipo…

Cuando ella ganó las elecciones, hubieron muchas personas enojadas conmigo como si yo tuviera la culpa, y me escribían en privado insultándome, inclusive personas que parecían muy civilizadas. Lo más gracioso es que yo ni siquiera la conocía. Me dijeron muchas cosas, me enviaron muchos mensajes… Cuando me dijeron: “ella no sabe de política” yo (sin conocerla), respondí: “qué bueno que ella no venga de la política, al menos así no está tan contaminada”. Y cuando me dijeron que ella no sabe gobernar, yo dije: “lo único que importa es que ella cuide cada centavo de la Administración Pública, como cuidaría cualquier ama de casa los centavos de su hogar… Porque a partir de éste momento, su hogar y preocupaciones será el municipio de Apaseo el Alto”.