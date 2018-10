“Había una roca en la carretera”, dijo accidentado

En la mañana de hoy, alrededor de las 6.30 de la mañana, se registró un accidente en la carretera Panamericana.

Cuando van pasando la carretera Panamericana a la altura de Apaseo el Alto, te encuentras con dos puentes, el primero (el grande) que sale de la ciudad y va para Apaseo el Alto y Celaya, y el segundo, es un puente peatonal a la altura del Balneario Mary.

A pocos metros del segundo puente, enfrente de una gasolinera, se encontraba un vehículo Chevrolet Corsa blanco volcado, ruedas para arriba.

Allí iba una sola persona a la que de pura casualidad (o mejor dicho, gracias a que llevaba bien puesto el cinturón de seguridad), no le pasó nada.

Al principio, pensé que le ocurrió lo que pasa casi siempre: “se quedan dormidos y agarra el camellón”, pero no fue así.

Tuve la posibilidad de hablar con el conductor, quien me dijo: algo había ahí, mi vehículo chocó contra una piedra muy grande, una roca o un pedazo de concreto que seguramente tiraron en la carretera, allá en el primer puente, y desde allá vine viboreando hasta que volqué. El hombre señalaba un “golpe” que recibió su vehículo en la parte de abajo.

No sabemos nada de esa roca, tal vez existió por otro motivo o tal vez desapareció (alguien la recogió) luego del accidente. pero si fue así, lamentablemente no nos extrañaría que alguien arroje una roca a la carretera con intención de robar, porque meses atrás, varias personas se quejaron de un tipo de robos en la carretera panamericana durante la noche o madrugada, arrojando rocas en el camino para que los conductores tengan que frenar, y así les robaban o asaltaban.

El tema hay que investigar, y lamentablemente los policías de Tránsito no hacen ese trabajo, pero debemos estar muy atentos cerca de los puentes, y no conducir a exceso de velocidad, estar muy atentos en la carretera, y en lo posible, no manejar de noche o madrugada, ya que muchas veces, a esa hora los conductores están muy indefensos.