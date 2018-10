Alcalde de Apaseo el Alto queda mal con los Delegados

La Administración municipal de Apaseo el Alto 2015-2018 encabezada por Miguel Angel Sánchez Escutia, terminó muy mal con los delegados de las comunidades del interior del municipio.

Todos los primeros miércoles del mes, los 75 delegados de las comunidades del interior de Apaseo el Alto, se reúnen con el el Alcalde y/o representantes del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, para hablar de distintos temas, y de paso recibir una compensación por dicho cargo.

Dicha compensación no es muy escasa: cada delegado cobra solamente $800 (ochoscientos pesos) por mes, apenas para gastar en el combustible al mes, ya que muchas veces, los delegados tienen que ayudar, y llevar a personas de su comunidad hasta el Pueblo de Apaseo el Alto, para acercarlos hasta el Hospital Comunitario o hasta otros lugares, para que realicen otros trámites.

En ésta ocasión, no existió ninguna reunión, puesto que el Ayuntamiento no quería pagarles. Aunque la cifra es pequeña (apenas $800 por cada uno, son en total 75 delegados, por lo que la suma suma varios ceros que el Ayuntamiento ya no quiere pagar). Extraoficialmente, se dice que el Ayuntamiento está quebrado y ya no tiene cómo afrontar con dichas obligaciones. Aunque dicha afirmación está en entredicho, después que los regidores se iban a ir a un “curso” en un hotel de lujo, o después de que aprobaron la gasolinera en la avenida 16 de Septiembre de Apaseo el Alto.

“Nos avisaron que no habría reunión, pero nadie se presento ni para disculparse”, dijo una delegada, que agregó: “éste miércoles sería la última reunión, pero nos dejaron plantados para no pagarnos”.