Apaseo el Alto dirá adiós al Mando Único

La alcalde electa de Apaseo el Alto, Carmen Ortíz, afirmó en una entrevista, que volvería la Policía Municipal en Apaseo el Alto El día en queganó la alcaldía (con el nombre de su difunto esposo en la boleta), comenzó a trabajar para diseñar junto a su equipo, cómo sería su administración. A los pocos días, le pude hacer una entrevista exclusiva para la cultural Revista Apaseo, dónde afirmó que en materia de Seguridad, el municipio podrá estar tranquilo porque ella no abandonará ni se irá a vivir a otra ciudad, como lo hizo el alcalde saliente. Pero lo más importante que dijo en materia de Seguridad, es que ella quiere que se vaya el Mando Único, y que vuelva la Policía Municipal. El regreso de Seguridad Pública de la Policía Municipal no será tan fácil como se espera, puesto que hay que romper un vínculo pactado con el Estado en materia de Seguridad. Para ser sincero, el Mando Único no trajo diferencia en cuestión de Seguridad en Apaseo el Alto. Ahora bien, ¿el regreso de la Policía Municipal podría traer alguna mejora? Carmen Ortíz considera que si: “un policía municipal conoce a la gente, y se va a jugar más por su gente”, afirmó en dicha entrevista. A esa frase, yo le comenté que los policías tienen miedo, no todos tienen chalecos antibalas… Y la señora Ortíz dijo que para eso van a trabajar, para bajar los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN). Realmente, esperamos que el regreso de la Policía Municipal sea la mejor opción, porque de eso dependerá la Seguridad de Apaseo el Alto.